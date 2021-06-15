Kıvanç Tatlıtuğ Yunan Adaları'nı gezecek

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin bu yaz için tatil planı hazır...

Özge Özpirinçci ile başrolünü oynadığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizisinin çekimlerini tamamlayan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, tatil rotalarını belirledi.

Geçtiğimiz senelerde Marmaris'in koylarını 4 milyon 500 bin liraya satın aldığı yeni lüks tekneleriyle gezip dalış yapan oyuncu, bu sene komşuya gidecek.

2 AY GEZECEKLER

Kıvanç Tatlıtuğ, Yunanistan'ın koronavirüs nedeniyle kapattığı kapılarını tekrardan turizme açmasıyla birlikte lüks teknesiyle Yunan Adaları'nın yolunu tutacak. Yaklaşık iki ay boyunca komşu adalarını gezecek olan çift, mavi sulara yelken açmak için gün sayıyor.