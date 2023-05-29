Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşk paylaşımı Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'i öperken çektiği fotoğrafını yayımladı

ensonhaber.com

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan ve Kurt Efe adını verdikleri bir çocukları bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor

Romantik kare

Mutlu bir evlilik sürdüren ve zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımlayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den yeni kare geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'i öperken çektiği fotoğrafı paylaştı. Çiftin fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.