Kıvanç Tatlıtuğ'dan ikinci çocuk açıklası geldi: "Kısmet diyelim" Önceki bir lansmanda görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine yöneltilen özel hayatıyla ilgili sorulara samimiyetle cevap verdi. Çocuğuyla yakından ilgilenen bir baba olan ünlü oyuncu, ikinci çocuğu düşündüğünü dile getirdi.

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En son Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştıkları Aile dizisiyle ekranlarda olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, projesi final yapar yapmaz ailesiyle tatile çıkmıştı.

Şu sıralar zamanının çoğunu oğlu Kurt Efe'ye ayıran oyuncu, marka iş birlikleri için sadece kamera karşısına çıkıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtımında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin"

Kurt Efe ile paylaştığı özel anlara dair açıklamalarda bulunan Tatlıtuğ, "Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin" ifadelerini kullandı.

İkinci çocuğu düşünüyor

2016 yılında dünyaevine girdiği stil danışmanı Başak Dizer'le mutlu bir evliliği olan yakışıklı oyuncu, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da cevap verdi. Bir çocuk babası Kıvanç Tatlıtuğ, "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var" sözleri ile ikinci çocuk fikrine sıcak baktığını belirtti.