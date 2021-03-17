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    Kıvanç Tatlıtuğ'dan korona itirafı

    Daha önce zatürre olan Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 11:03
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    Kıvanç Tatlıtuğ'dan korona itirafı

    Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile önceki akşam Sarıyer'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen ünlü oyuncu, açıklamalarda bulundu.

    Bir süre önce zatürre teşhisi konulan ve hastaneye yatan Tatlıtuğ, o sıra koronavirüse yakalandığını söyledi.

    "ZATÜRRE OLARAK KAYITLARA GEÇTİ"

    Oyuncu, aslında koronaya yakalandığını, durumun sonradan anlaşıldığını açıkladı: “Koronavirüs ile zatürre çok ayırt edilemiyor. Hastalığım zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Sonraki testlerde korona olduğunun farkına vardık. Geldi geçti.”

    Kıvanç Tatlıtuğ dan korona itirafı #1

    Kıvanç Tatlıtuğ dan korona itirafı #2

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