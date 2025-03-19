Kıvanç Tatlıtuğ'dan Londra paylaşımı! Mavi gömlekli karesine yorum yağdı.

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Ekranların yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda da Kurt Efe adını verdikleri oğulların kucaklarına almışlardı.

Oğlunun eğitimi için Türkiye'den ayrılan Tatlıtuğ, Londra’da aylık 4 bin pound kira bedeli olan bir evi tutmuştu. Oğulları Kurt Efe’yi de kreşe yazdırmıştı.

Çift, bir yıllığına Londra’dan işlerini yönetmeyi planlıyor.

LONDRA'DA DA HAYRANI ÇOK

Tatlıtuğ, Londra’da yaşamasına rağmen sosyal medyada yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hayranları her paylaşımını ilgiyle takip ederken mavi gömlekli son fotoğrafı, büyük beğeni topladı ve sosyal medyada gündem oldu.