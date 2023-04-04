Kıvanç Tatlıtuğ'dan öpüşme sahneleriyle ilgili iddialara cevap! 'Evde de, sette de keyifler çok yerinde' Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in rol aldığı 'Aile' dizisindeki öpüşme sahnelerinin, Başak Dizer'i rahatsz ettiği iddia edildi. Tatlıtuğ söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, "Uydurma haberi kale almıyoruz." dedi.

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Son zamanların sevilen dizisi 'Aile', yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Her salı izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.

Şimdilerde 5'inci bölümün heyecanla beklendiği dizide, yıllar sonra televizyon projesinde yer alan Sarıkaya, performansıyla adeta göz dolduruyor.

Çift uyumlarıyla da büyük bir beğeni toplayan ikili, dizideki cesur sahnelerle adından söz ettiriyor.

'Dizer öpüşme sahnelerinden rahatsız oldu' iddiası

Sık sık öpüşme sahnelerinin yer aldığı dizinin, Tatlıtuğ'un 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Başak Dizer'i rahatsız ettiği iddia edilmişti.

Öyle ki moda tasarımcısı Dizer'in, sete sık sık gittiği ve eşini uyardığı da iddialar arasında yer aldı.

Tatlıtuğ'u uyaran Başak Dizer'in, "Tekrarı olursa boşanırım." ifadelerini kullandığı belirtildi.

"Keyifler çok yerinde"

Sosyal medyaya damga vuran iddialara Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi.

2. Sayfa magazin programına konuşan yakışıklı oyuncunun, "Evde de, sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kale bile almıyoruz.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sarıkaya ve Dizer cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi