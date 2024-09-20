Haberler



Magazin



Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik paylaşım Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından bu yana evli olduğu Başak Dizer ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.