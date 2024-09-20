Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik paylaşım
Haber Merkezi

2016 yılında Paris'te Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor.

Dün akşam Meriç Aral ile Serkan Keskin'in nikahına katılan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, aşk dolu bir kare yayınladı.

YORUM YAĞDI

Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile verdiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Çiftin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

HAZAL KAYA İLE BİR ARAYA GELDİ

Tatlıtuğ, gecede Aşk-ı Memnu dizisinden rol arkadaşı ile bir araya geldi.

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Adile Topçu
Editör