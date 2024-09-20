Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik paylaşım

Haber Merkezi
2016 yılında Paris'te Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor.
Dün akşam Meriç Aral ile Serkan Keskin'in nikahına katılan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, aşk dolu bir kare yayınladı.
YORUM YAĞDI
Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile verdiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Çiftin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum yağdı.
HAZAL KAYA İLE BİR ARAYA GELDİ
Tatlıtuğ, gecede Aşk-ı Memnu dizisinden rol arkadaşı Hazal Kaya ile bir araya geldi.
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