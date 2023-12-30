Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle ördek sevmeye gitti! Yüzü ilk kez gözüktü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efey'le birlikte ördek sevmeye gittiği anlar, sosyal medya üzerinden gündem oldu.

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ensonhaber.com

Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, aile hayatıyla dikkati çekiyor.

Aile hayatıyla örnek olan ve gözlerden uzak yaşayan Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl babalık heyecanı yaşadı.

Oğluna Kurt Efe adını veren Tatlıtuğ, şimdilerde ise babalığıyla örnek olmaya başladı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan Dizer-Tatlıtuğ çiftinden ünlü oyuncunun, oğluyla ördek severken çekilen videosu gündem oldu.

Oğlunu ördek sevmeye götürdü

Tatlıtuğ'un Beykoz'daki Kuş Cenneti'nde oğlu Kurt Efe'ye "Öpücük ver bir tane..." diyerek ördek sevdirmeye çalıştığı o anlar büyük beğeni topladı.

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.