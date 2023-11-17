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Kıvanç Tatlıtuğ'un 32 bin TL'lik gömleği olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un 32 bin TL'lik gömleği olay oldu Yeni filminin galasına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü bir markanın 32 bin TL'lik değerindeki gömleğini giydi.