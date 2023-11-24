Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesi yorumu sosyal medyayı salladı Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki ikonik yüzme sahnesi hakkında konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Bir dönemin en popüler dizilerinden Aşk-ı Memnu'da birlikte rol alan ve bu projeden tam 13 yıl sonra yeniden aynı filmde buluşan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat gündemden düşmüyor.

Ekranların iki beğenilen oyuncusu Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Selim'in yeni programı Ajaba'ya konuk oldu.

İkilinin, Aşk-ı Memnu'daki ikonikleşmiş yüzme sahnesi hakkında sohbet ettiği kısım sosyal medyada olay oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisindeki havuza atladığı sahne hakkında konuştu.

Selim'in "Bu hangi yüzüş stili" diye sorduğu Tatlıtuğ, verdiği yanıtla herkesi güldürdü:

"Adana’da kanalda yüzmeyen adam anlamaz"

“Şu yüzüşü, Adana’da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var; Boğmaca olimpiyatları serbest stil."