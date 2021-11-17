Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kimdir, kaç yaşında?

5 sene önce hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası magazin gündeminde yerini aldı. Peki Başak Dizer kimdir, kaç yaşında, hamile mi? İşte detaylar...

2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çiftinden müjdeli haber geldi.

İddialara göre stil danışması 44 yaşındaki Başak Dizer, hamile...

Hayranlarını sevindiren haber magazin gündemine bomba gibi düşerken çiftten konuya yönelik henüz güncel açıklama gelmedi.

Haberin akabinde Tatlıtuğ'un hayranları Başak Dizer kimdir, kaç yaşında, hamile mi şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne? İşte detaylar...

KIVANÇ TATLITUĞ'UN EŞİ BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve taasrımcı olarak çalıştı.

2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu. 2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular.

Stilistlik ve tasarımcı kariyerini büyük işlere imza atarak başaran Başak Dizer; başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi içerisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanlığını yapmıştır.

Başak Dizer o dönemde Oran Fransez ile nikâh masasına oturarak kısa bir süre evlilik sürdürmüş ancak sonrasında ondan boşanmıştır.

Tatlıtuğ’un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başlamış ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris’de bir törenle evlenmişlerdir.

BAŞAK DİZER HAMİLE Mİ?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bebek haberi geldi. Stil danışmanı Başak Dizer'in hamilelik iddialarına yönelik kendisinden açıklama ise henüz gelmedi. İddialara göre Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu söyleniyor…