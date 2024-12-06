Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer imaj değiştirdi! Yeni saçlarıyla Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında nikah masasına oturduğu Başak Dizer'le olan mutlu evliliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü çift 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

LONDRA'YA YERLEŞME İDDİASI

Londra'ya yerleşmeye hazırlandığı konuşulan çiftten Başak Dizer iddialarla ilgili açıklama yaparak “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz" demişti.

Ünlü çift yatırımlarıyla da sık sık gündeme gelirken bu sefer Başak Dizer'in imaj değişikliği konuşuldu.

SERENAY'A BENZETİLDİ

Bir kozmetik markasının davetinde kameralar karşısına geçen Dizer, hem yüzündeki değişimle hem de saçıyla dikkatleri üzerine çekti.

Başak Dizer'in bu değişien tarzına ise birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar tanımakta zorlanırken bazıları da Elçin Sangu ve Serenay Sarıkaya'ya benzetti.