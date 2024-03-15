Reyting rekorları kıran Aile dizisi final yapan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile geçtiğimiz ay Hong Kong'a uçmuştu.
Yaptıkları yurt dışı seyahatiyle yorgunluk atan ikiliden Başak Dizer, Türkiye'ye döndü.
"Eleştirilecek bir şey bulamıyorum"
Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, önceki gün ise Nişantaşı'ndaydı. Eşinin oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen Dizer, "Eleştirilecek bir şey bulamıyorum.
"İşine karışmam"
Asla oyunculuğuyla ilgili hiç telkinde bulunmam. İşine karışmam." dedi.
Eşinin yurt dışında oyunculuk yapmasını çok istediğini söyleyen Dizer, "Böyle bir teklif gelse değerlendirir." diye konuştu
2016 yılında evlendiler
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 2022 senesinin Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.
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