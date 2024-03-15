Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer konuştu: "Kıvanç'ın işine asla karışmam" Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Başak Dizer, samimi açıklamalarda bulundu. Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a telkinde bulunmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran Aile dizisi final yapan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile geçtiğimiz ay Hong Kong'a uçmuştu.

Yaptıkları yurt dışı seyahatiyle yorgunluk atan ikiliden Başak Dizer, Türkiye'ye döndü.

"Eleştirilecek bir şey bulamıyorum"

Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, önceki gün ise Nişantaşı'ndaydı. Eşinin oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen Dizer, "Eleştirilecek bir şey bulamıyorum.

"İşine karışmam"

Asla oyunculuğuyla ilgili hiç telkinde bulunmam. İşine karışmam." dedi.

Eşinin yurt dışında oyunculuk yapmasını çok istediğini söyleyen Dizer, "Böyle bir teklif gelse değerlendirir." diye konuştu

2016 yılında evlendiler

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 2022 senesinin Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.