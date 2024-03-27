Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Dubai paylaşımı! Kurt Efe'li pozlara beğeni yağdı
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Kıvanç Tatlıtuğ, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı Aile dizisi final yapar yapmaz soluğu önce Hong Kong'da ardından da Dubai'ye almıştı.

İstanbul'a döndüler

Yoğun tempo sonrası ailesiyle dinlenmeyi tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, tatilden oğluyla çekildiği pozları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Bugün ise Tatlıtuğ Ailesi İstanbul'a döndü.

Başak Dizer'den de Dubai paylaşımı geldi

Başak Dizer, havalimanında oğlu Kurt Efe'yle pozunu sosyal medyada paylaştı. Başak Dizer paylaşımında, oğlunun elini bir an olsun bile bırakmadı.