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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Dubai paylaşımı! Kurt Efe'li pozlara beğeni yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Dubai paylaşımı! Kurt Efe'li pozlara beğeni yağdı Aile hayatı ve mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Dubai paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.