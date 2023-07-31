Kıvanç Tatlıtuğ'un spor paylaşımı olay oldu Sosyal medya hesabından kaslı vücudunu paylaşan başarılı oyuncu kaslarıyla dikkat çekti.

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Türkiye’nin başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisiyle akla kazınan isimlerden.

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile dikkat çeken Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile dünyaevine girdi.

Evlilikleri ile magazin gündeminde günlerce konuşulan çift, geçtiğimiz yıl anne baba olma sevinci yaşadı.

Şimdilerde oğlu Kurt Efe ile baba olma heyecanını yaşayan Tatlıtuğ, Aile dizisiyle de ekranlara geri döndü.

Kasları olay oldu

Başarılı oyuncu, son olarak kaslarıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından spor yaptığı anlardan bir paylaşım yapan Tatlıtuğ’un fit görüntüsü ve kasları dikkat çekti.

O paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.