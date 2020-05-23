Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
10ºC
İstanbul
Sağanak yağış 10 C

    Kıvanç Tatlıtuğ'un tatil planı belli oldu

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte bu yıl abak Koyu'na gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 07:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kıvanç Tatlıtuğ'un tatil planı belli oldu

    Karantina sürecini Zekeriyaköy'deki evlerinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de herkes gibi normalleşme süreci için planlar yapmaya başladı.

    TATİL ROTASI OLUŞTURULDU

    Şehirler arası yasakların kaldırılmasını bekleyen ünlü çift, tatil planlarını ise şimdiden hazırladı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, ilk olarak yatlarıyla Bozburun'a gidecek.

    Ünlü çift, ardından rotalarını Kabak Koyu'na çevirip buradaki yeşillikler içerisindeki bir otelde detoks ve yoga kampına girecek.

    Görüş Bildir