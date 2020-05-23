Kıvanç Tatlıtuğ'un tatil planı belli oldu

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte bu yıl abak Koyu'na gidecek.

Karantina sürecini Zekeriyaköy'deki evlerinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de herkes gibi normalleşme süreci için planlar yapmaya başladı.

TATİL ROTASI OLUŞTURULDU

Şehirler arası yasakların kaldırılmasını bekleyen ünlü çift, tatil planlarını ise şimdiden hazırladı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, ilk olarak yatlarıyla Bozburun'a gidecek.

Ünlü çift, ardından rotalarını Kabak Koyu'na çevirip buradaki yeşillikler içerisindeki bir otelde detoks ve yoga kampına girecek.