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- Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesi geldi
Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesi geldi
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Catamaran teknesine kavuştu.
- Haber Merkezi
- 16.05.2022 - 07:44
- Güncelleme : 16.05.2022 - 07:47
Oğlu Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl Hindistan'da özel yaptırdığı Catamaran teknesine kavuştu.
8 milyon lira
Deniz tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, 8 milyon liralık oyuncağı için yelken dersleri almıştı.
Kurt Efe teknesi
Yakışıklı oyuncu, yelkenlisine oğlu Kurt Efe'nin adını verdi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle birlikte yaz aylarında Marmaris'in koylarında teknelerinde tatil yapacak.