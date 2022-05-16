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    Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesi geldi

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Catamaran teknesine kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 07:44
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 07:47
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    Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesi geldi

    Oğlu Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl Hindistan'da özel yaptırdığı Catamaran teknesine kavuştu.

    8 milyon lira

    Deniz tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, 8 milyon liralık oyuncağı için yelken dersleri almıştı.

    Kurt Efe teknesi

    Yakışıklı oyuncu, yelkenlisine oğlu Kurt Efe'nin adını verdi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle birlikte yaz aylarında Marmaris'in koylarında teknelerinde tatil yapacak.

    Kıvanç Tatlıtuğ un teknesi geldi #1

    Kıvanç Tatlıtuğ un teknesi geldi #2


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