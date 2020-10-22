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- Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ'un romantik tatili
Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ'un romantik tatili
Koronavirüs salgınından beri tatilde olan Kıvanç Tatlıtuğ, tatilden dönmek bilmedi.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 09:05
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve arkadaşlarıyla Marmaris’e gitti.
TATİL BİTMEDİ
Tekne turu yapan ekip Marmaris’in koylarını tek tek gezdi. Eşi ile romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıtuğ’un romantik pozları çok konuşuldu.
Yeni projeleri öncesi stres atan ünlü çiftin bir süre daha tatiline devam edeceği öğrenildi.