Kız bebek bekleyen Burcu Biricik, karnı burnunda karelerini paylaştı

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, 2024 yılında anne olacak ünlü isimlerden biri.
'Hayat Şarkısı' diziyle yıldızı parlayan oyuncu, son olarak televizyon ekranlarının sevilen dizisini 'Camdaki Kız' ile hafızalara kazındı.
4 aylık hamile
Dizinin sona ermesiyle Biricik'ten güzel haber geldi.
Oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği öğrenildi.
Sosyal medyayı aktif kullanıyor
2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Biricik, 10 yıllık evliliğiyle zaman zaman adından söz ettiriyor.
Çift, sosyal medyada mutlu karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
Karnı burnunda kareler
Son olarak Biricik, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen programa katıldı.
Kırmızı uzun elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, eşiyle olan karnı burnunda pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.
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