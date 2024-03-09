Kız bebek bekleyen Burcu Biricik, karnı burnunda karelerini paylaştı Oyuncu Biricik, dün akşam düzenlenen programa kırmızı elbisesiyle katılarak dikkatleri üzerine çekti. Geceden karnı burnunda karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Başarılı oyuncu Burcu Biricik, 2024 yılında anne olacak ünlü isimlerden biri.

'Hayat Şarkısı' diziyle yıldızı parlayan oyuncu, son olarak televizyon ekranlarının sevilen dizisini 'Camdaki Kız' ile hafızalara kazındı.

4 aylık hamile

Dizinin sona ermesiyle Biricik'ten güzel haber geldi.

Oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği öğrenildi.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor

2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Biricik, 10 yıllık evliliğiyle zaman zaman adından söz ettiriyor.

Çift, sosyal medyada mutlu karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Karnı burnunda kareler

Son olarak Biricik, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen programa katıldı.

Kırmızı uzun elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, eşiyle olan karnı burnunda pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.