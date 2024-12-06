Kızı açıkladı! Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi

Haber Merkezi

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayından beri sağlık problemleri yaşıyor.

Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

ÜZEN HABER GELDİ

Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi. Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi.

"UMUTLARIM TÜKENİYOR"

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Boran; "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.