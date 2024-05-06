Kızıl Goncalar setinde gerçek aşk! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar birlikte

ensonhaber.com
Son dönemin en popüler dizilerinden Kızıl Goncalar'da Naim ve Nadire karakterleri ile dikkat çeken oyuncular Mert Turak ile Cemre Melis Çınar yeni aşka yelken açtı.
Dizide yasak aşk
Dizideki yasak aşkları konuşulan ikili, gerçek hayatta sevgili oldu. Oyuncu Mert Turak ile meslektaşı Cemre Melis Çınar, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.
"Eyvah yakalandık!"
Görüntülendiklerini anlayan ünlü çiftin ağzından aynı cümleler döküldü: "Eyvah yakalandık!"
Turak'ın kovboy çizmeleri ve Çınar'ın burnua taktığı piercing de dikkat çekti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış