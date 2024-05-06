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Kızıl Goncalar setinde gerçek aşk! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar birlikte

Kızıl Goncalar setinde gerçek aşk! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar birlikte ‘Kızıl Goncalar’ dizisinde Naim ile Nadire karakterlerine hayat veren Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu ortaya çıktı.