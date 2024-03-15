Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu, özel hayatıyla ilgili konuştu: "Libido diye bir gerçek var" Özel hayat sorusuna çekinmeden cevap veren ünlü oyuncu Melisa Doğu'nun açıklamaları sosyal medyayı salladı.

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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren Melisa Doğu şimdilerde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde 'Ayza' karakterine hayat veriyor.

'Ben hep aşığım'

Ünlü isim, katıldığı programda çıklamalarıyla gündeme geldi. 'Ben hep aşığım' diyen Melisa Doğu özel hayat sorusunu çekinmeden cevapladı.

'Aşkta cinselliğin rolü nedir?'

Programın sunucusu ünlü oyuncuya 'Aşkta cinselliğin rolü nedir?' diye sordu.

'Rahat olun siz'

Melisa Doğu ise; 'Çok önemli. Libido diye bir gerçek var. Sosyal medyada benim hakkımda “çok eril” falan yazıyorlar. Hiç merak etmesinler gayet dişiyimdir. Rahat olun siz.' diye yanıt verdi.