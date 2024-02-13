Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy'un başörtüsüz hali! Gerçek hayattaki görünümü gündem oldu Reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Müyesser karakteriyle adından söz ettiren Asiye Dinçsoy, sosyal medyada olay oldu. Dinçsoy'un başörtüsüz karelerine takipçileri yorum yağdırdı.

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Son dönemin en favori yapımlarından olan başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in bulunduğu Kızıl Goncalar, hikayesiyle dikkat çekiyor.

Dizide Müyesser karakterine hayat veren Asiye Dinçsoy, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Sadi Hüdayi Güneş'in eşi Hasna Güneş'in ablası olan Müyesser, tarikat içerisinde saygınlığı olan kadınları yönlendiren bir isim.

44 yaşında

44 yaşındaki ünlü oyuncu, ilk kez Müyesser karakteri için başörtüsü taktı. Daha önce Zümrüdüanka, Kırmızı Oda, O Kız, Elimi Bırakma, Şimdi Onlar Düşünsün gibi birçok başarılı projede yer alan Dinçsoy'un, gerçek hayattaki hali gündem oldu.

Başörtüsüz hali şaşırttı

Asiye Dinçsoy'un başörtüsüz halini görenler çok şaşırdı. Dinçsoy'un Instagram'daki pozlarına 'Tanıyamadım', 'Başkası sandım' gibi yorumlar geldi.