Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni projesi için imaj değiştirdi

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi, 46. bölümle ekran macerasını noktaladı.

HEMEN YENİ PROJE

Her bölümü merakla beklenen fenomen dizi, son bölümüyle yine ses getirdi. Dizide Sadi Hüdai karakterini canlandıran Erkan Avcı'nın yeni projesi belli oldu.

YENİ ROL YENİ İMAJ

Erkan Avcı, “Yankı“nın 2. sezonu için anlaşma sağladı. Avcı, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

Erkan Avcı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı sakalsız ve protez saçlı hali, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada yeni haline yorum yağdı.