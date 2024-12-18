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Kızıl Goncalar'da Vahid rolüyle adından söz ettiren Tolga Tekin son bölümde diziden ayrıldı.

Vedası sonrası sosyal medyada takdir yorumları alan Tolga Tekin'in diziden ayrılığına dair sözleri dikkat çekti.

KISA GELDİ

Tekin, daha önce verdiği bir röportajda, "İçinde biraz daha oynasaydım kalmadı mı?" sorusu üzerine "Vallahi kaldı açık söylemek gerekirse benim için biraz erken oldu ben biraz daha uzun süreceğini düşünüyordum" demişti.

Seyirci de Vahid Efendi rolünün uzaması gerektiğini düşünüyordu ancak süreç öyle işlemedi.

Kızıl Goncalar'a veda eden Tolga Tekin gündem olduktan sonra bir veda paylaşımı yaparak setteki eğlenceli anlarını paylaştı ve şunları söyledi:

ZOR AYRILDI

"Vahid Efendi'yi hep böyle hatırlayacağım. Çoook zor ama çok da keyifli bir roldü benim için. Başta bütün o muhteşem oyuncu kadrosuna, işlerini çok iyi bilen ve yapan kamera arkası ekibine, senaristimiz ve ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ederim."