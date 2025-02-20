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Haber Merkezi

Reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren genç oyuncu Mina Demirtaş, son zamanların popüler isimleri arasında gösteriliyor.

Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken genç isim, 17. yaşına girdi.

17 YAŞINA GİRDİ

Ünlü güzelin rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Demirtaş'ın doğum gününü kutladı. Yazıcıoğlu, Demirtaş'ın fotoğrafını yayınlayarak altına, 'İyi ki doğdun' notunu düştü.