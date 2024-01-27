Kızılcık Şerbeti izleyicisine kötü haber! Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Settar Tanrıöğen, Abdullah Bey karakterine hayat veriyor.
Bu karakteri sayesinde adından söz ettiren başarılı isimden üzen haber geldi...
Oyuncu Ebru Destan, Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.
Ameliyatı hakkında bilgi verdi
Sosyal medyadan paylaşım yapan Destan, “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz” notunu düştü.
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