Kızılcık Şerbeti'ne Ajda Pekkan damgası! Sahnede şov yaptı... Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ı ağırladı.

ensonhaber.com

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Her bölümünde farklı bir konuya değinen ve reyting rekoru kıran dizi, yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi.

Yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen dizi, Ajda Pekkan'ı sahnede ağırladı.

Dizinin büyük merakla beklenen yeni bölümünde; Rüzgar’ın çalıştığı televizyon kanalının coşkulu yeni yıl kutlamasında Ajda Pekkan şarkı söyledi.

Ekranda Pekkan rüzgarı

Ajda Pekkan'ı ekranda gören hayranları şaşırdı. İlk defa bir projeye konuk olan Pekkan, samimi tavrıyla dikkati çekti.

Güzelliğiyle de ekrana damga vuran Pekkan'ın başka bir projeye de dahil olup olmayacağı merak edildi.