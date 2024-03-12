Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, beyazlar içinde poz verdi Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev rolüyle alkış toplayan güzel oyuncu Müjde Uzman, iddialı pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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Ekranların şu ısıralar reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti’nde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör ile birlikte rol alan Müjde Uzman hayat verdiği Alev karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Önceki gün bir davete katılan ünlü oyuncu, kıyafetiyle beğeni topladı. Beyaz renkte bir kıyafet giyen güzel oyuncuya yorum yağdı.

Kuğu gibi

Saten kıyafeti ile kuğular gibi olan Uzman, programdan paylaşımlar yaptı. Güzel oyuncu pozlarıyla büyük beğeni topladı.