Kızılcık Şerbeti'nin Alevi'i Müjde Uzman'ı kızdıran aşk iddiası: "Terbiyesizler" Ünlü oyuncu Müjde Uzman, oynadığı dizideki Abdullah karakteri Settar Tanrıöğen ile aşk yaşadığı iddiasıyla çileden çıktı.

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Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev’i canlandıran oyuncu Müjde Uzman'ın, 'Abdullah Bey' karakteriyle seyirciyle buluşan Settar Tanrıöğen'le sahneleri dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ve Apo'sunun gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edildi.

Uzman, sosyal medyada çok konuşulan dizi aşkının gerçekte de yaşandığını iddia eden kişilere ateş püskürdü.

"Resmen ahlaksızsınız"

Müjde Uzman, "Siz artık haddinizi aştınız. Şu sayfaya derhal gerekeni yapalım. Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be!

Size inanıp evinde kendi kendine oturan, işinde gücünde insanların günahını alanlar var." diyerek, hakkındaki iddiaları yalanladı.