Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziye veda etti! Yerine gelen isim belli oldu Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle diziden ayrıldı.

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Son dönemde televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden biri de Kızılcık Şerbeti oldu.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, her cuma hayranlarıyla buluşuyor.

Kadroda yer alan isimlerden biri de Abdullah Bey'i canlandıran Settar Tanrıöğen.

Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Sevenlerini korkutan usta oyuncunun akıbeti ise merak konusu oldu.

Diziye veda etti

Dizide, virüse yakalandığı için inzivaya çekildiği belirtilen Tanrıöğen için kanaldan açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunun diziye veda ettiği belirtildi.

"Beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir"

Yerine ise bir yeni usta isim daha geldi. İşte yapılan açıklama ve yer alan o isim...

"Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

"Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır"

Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır..."