Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu! 1,5 ayda 3 ameliyat geçirmişti Kızılcık Şerbeti dizisindeki rol arkadaşı Ceren Karakoç, beyin kanaması geçirip uzun sürede hastanede tedavi gören Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini açıkladı.

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Ekranların başarılı isimlerinden usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda bilinç bulanıklığı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrenmiş ve ardından 1,5 ay içinde üç kere ameliyat olmuştu.

Set arkadaşı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, iki hafta önce hastaneden taburcu olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Settar Ağabey'le çalışmak kıymetli"

"Settar Ağabey'le çalışmak kıymetli. Ondan çok şey öğrendim, öğrenmeye devam edeceğim.

"Hastaneden taburcu edildi"

Sağlık durumu iyi. Hastaneden taburcu edildi, eve geçti. Tekrar işlerine dönmesini bekliyoruz. En son görmeye gittik ve sohbet ettik. Diziyi izlediğini, sete ziyarete geleceğini söyledi."