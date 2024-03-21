Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i ilk tesettürlü kombiniyle gündem olmuştu! İşte fiyatı Gökhan'la imam nikahı kıydırdıktan sonra tesettür kıyafet alışverişi yapan Çimen'in başörtülü şekilde karşımıza çıktığı ilk kombinin fiyatı öğrenildi.

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Son dönemin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in, imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi gündem olmuştu. Gökhan'la tesettür kıyafet alışverişi yapan Çimen'in başörtülü ilk kombininin fiyatı belli oldu.

5 bin 40 TL

İmam nikahlı eşi Gökhan ile alışverişe çıkan Kıvılcım'ın kombin değeri: şal - 650 TL, gömlek - 899 TL, mont 2 bin 500 TL ve pantolon da 990 TL... Yani kombinin toplam fiyatı 5. bin 40 TL.

Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken, dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.