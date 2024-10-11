Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Doğukan Güngör ile anıldı.
İkilinin uzun süredir aşk yaşadığı ve bu aşkı da sessiz sedasız sonlandırdıkları söylendi.
Türkoğlu çıkan bu iddiaları yalanlarken, asıl sevgilisini ise sosyal medya hesabından yayınladı.
"ANILAR" PAYLAŞIMINDA ORTAYA ÇIKTI
Ünlü oyuncu, 'anılar' notuyla paylaştığı fotoğraflarda sevgilisiyle yer aldığı kareyi de yayınladı.
Fotoğrafta ikilinin samimi anları dikkati çekerken, hayranlarından da tebrik mesajları yağdı.
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