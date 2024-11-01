Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu gerçek hayatta aşkı buldu! Aşk karelerine beğeni yağdı

Haber Merkezi
Son dönemin popüler ekran yüzlerinden başarılı ve güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı.
PARİS'TE AŞK BAŞKA
Ata Ayyıldız ile büyük bir aşk yaşadığını söyleyen ünlü isim, soluğu Paris'te aldı.
Sevgilisi ile yurt dışı pozlarını paylaşan Türkoğlu, takipçilerinden beğenileri kaptı.
MARDİN'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
İlişkisini ilk önce gizli yaşayan Sıla Türkoğlu, görüntülenince sosyal medya hesabından da duyurmuştu.
İşletmeci aşkı Ata Ayyıldız ile oyuncu Sıla Türkoğlu, ilk kez Mardin'de bir düğünde yakalanmıştı.
Daha önce Mardin'de bir düğünde kameralara yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle pozlarını "Anılar" notuyla paylaşmıştı.
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