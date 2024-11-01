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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu gerçek hayatta aşkı buldu! Aşk karelerine beğeni yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu gerçek hayatta aşkı buldu! Aşk karelerine beğeni yağdı Hayat verdiği Doğa karakteriyle ünlü bir oyuncu haline gelen Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisi en büyük şansı oldu. Dizide bir türlü aşkı bulamayan Türkoğlu, gerçek hayattaki sevgilisiyle birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun kareleri çok beğenildi.