Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla gündem oldu! Bakan bir daha baktı

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Son dönemin en çok konuşulan projelerinden Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncunun son paylaşımı da çok konuşuldu.
Instagram hesabından dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.
"Fatih şok"
Siyah elbisesiyle poz veren oyuncuya hayranları, "Fatih şok", "Siyah sana çok yakışıyor", "Ne giyse güzel" gibi yorumlar yaptı.
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