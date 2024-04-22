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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla gündem oldu! Bakan bir daha baktı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla gündem oldu! Bakan bir daha baktı Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.