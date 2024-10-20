Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan aşk dolu kare

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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Uzun zamandır kalbi boş olan oyuncu, şu sıralar işletmeci Ata Ayyıldız ile birlikte.

Daha önce Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle pozlarını "Anılar" notuyla geçtiğimiz hafta ilk kez paylaşmıştı.

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Aşklarını ilan eden ünlü çiftten yeni bir mutluluk pozu geldi.

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.