Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan estetik açıklaması geldi: "Yüzüm oturuyor" Eski halleri ortaya çıkınca estetik iddialarıyla günlerce konuşulan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, konu ile ilgili konuştu. Estetik iddialarını yalanlayan ünlü isim, neden çok değiştiğini açıkladı.

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Son dönemin reyting rekorları kıran yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu, eski hali sosyal medyaya düştüğünden beri estetik iddialarıyla konuşuluyordu.

Bir markanın yüzü olan Sıla Türkoğlu, markanın davetinde estetik konusuyla yine gündeme geldi.

Estetiği olup olmadığı sorulan güzel oyuncu; "Estetiğim yok arkadaşlar." dedi ve açıklama yaptı.

"Kendini tanımıyorsun"

Türkoğlu, "Ben bunu biraz düşündüm. Eski fotoğraflar ortaya çıkıyor şimdi orada makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, çok küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum." dedi.