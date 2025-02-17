Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan itiraf: İlk buluşmada ağzım kokuyordu

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Kızılcık Şerbeti dizisinde fırtınalar estiren Sıla Türkoğlu, İbrahim Selim'in konuğu oldu.

Birkaç aydır beraber olduğu Ata Ayyıldız'la ilgili konuşan güzel oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.

Bir itirafta da bulunan Türkoğlu, Ata Ayyıldız'la olan ilk buluşmasından bahsetti.

"AÇLIKTAN AĞZIM KOKUYORDU"

Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan oyuncu, ilişkisinin başlangıcını şöyle anlattı: "Ben bir detoks kampındaydım, 4 gün boyunca yemek yememişim. Bir gün sadece su ile besleniyorum. Ata arayıp ilk buluşmaya davet etti.

Açlıktan ağzım kokuyor. Durumu izah ettim. 'Benim de manikürüm yok' karşılığını verdi. İkimizde de o gün tuhaf bir şey vardı. Buluşmaya asla giymeyeceği şeyleri giyip gelmiş. Transparan gömlek vardı üzerinde!"