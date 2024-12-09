Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun 65 bin TL'lik elbisesi gündem oldu

Haber Merkezi

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen ünlülerden.

Gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptıran oyuncu, önceki gece bir ödül törenine katıldı.

Gecede Özgür Masur imzalı kıyafetler katılan Sıla Türkoğlu’na sevgilisi Ata Ayyıldız da eşlik etti.

65 BİN TL

Türkoğlu'nun gece için tercih ettiği siyah parıltılı elbise sosyal medyayı da ikiye böldü. Güzle oyuncunun elbisesini kimi çok beğenirken kimi de siyah çöp poşetine benzetti. Sıla Türkoğlu'nun elbisenini bedeli ise dudak uçuklattı. Oyuncunun kıyafetinin 65 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.