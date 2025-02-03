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Haber Merkezi

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Sıla Türkoğlu, hem özel hayatı hem de dizideki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SARI KAŞLI SILA

Bir dergi için kamera karşısına geçen Sıla Türkoğlu, sararmış kaşları ile adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı kaş modasına uyum sağlayarak bambaşka bir stil yaratan Türkoğlu, cesur tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni imajı ve tarzıyla, dergi kapağında alışılmadık bir görünüm sergileyen Sıla Türkoğlu’nun bu değişimi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bazı takipçileri, Türkoğlu'nun tarzını beğenirken, diğerleri ise "Umarım çekimden sonra eski haline döner" diye eleştirdi.