Haber Merkezi

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', oyuncularıyla da gündemden düşmüyor.

Dizide seyircinin nefret ettiği bir karakter haline gelen Fatih, ekran başındakileri sinirlendiriyor.

Dizisinin fanatiği bazı kullanıcılar, çareyi Fatih'i uygulama yoluyla tokatlamakta bulmuştu.

Uygulamada Fatih karakteri, 3 milyondan fazla kez tokatlamıştı.

"FATİH'E KATILMIYORUM"

Doğukan Güngör de konuyla ilgili "Karakter tabii biraz enteresan yerlere gidince o yüzden yaratıcı bir şey bulunmuş. Oyuncu olarak malzemenin renkli olması hoşuma gidiyor diyeyim. Ama Fatih'in yaptıklarına, altını çizeyim katılmıyorum." açıklaması yapmıştı.

Show TV'nin YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu Doğukan Güngör ise aylar sonra tokat sitesiyle ilgili ilginç bir anısını anlattı:

"KENDİMİ TOKATLADIM"