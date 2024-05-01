Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Müjdat Gezen'e cevap: "Gayet mutluyuz" Müjdat Gezen, başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağını iddia etti. Dizinin Fatih'i sosyal medyadan açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Son dönemin en popüler dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti' için Müjdat Gezen'den flaş bir açıklama yapmıştı.

"Dizi artık haziranda bitse de..."

Gezen, "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'Dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar." dedi.

Müjdat Gezen'in bu açıklamasının ardından 'Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor' iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

"Gayet mutluyuz"

Projenin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, konuya dair açıklama yaptı. Dizide Fatih karakterine hayat veren Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.