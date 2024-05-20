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Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar ABD'li aktör Adrien Brody ile sohbet etti

Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar ABD'li aktör Adrien Brody ile sohbet etti Özge Özacar, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Özacar, Cannes'da Piyanist filmindeki performansıyla hafızalara kazınan ABD'li aktör Adrien Brody ile ayaküstü sohbet etti.