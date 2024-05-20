Şu sıralar reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Görkem' karakteri ile konuşulan Özge Özacar, bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Cannes'da kırmızı uzun elbisesi ile boy gösteren ünlü isim, birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Ardından ise Roman Polanski'nin yönetmenliğini üstlendiği 2002 yapımı The Pianist filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar ödülü alan başarılı aktör Adrien Brody ile sohbet ettiği anları sayfasında paylaştı.
“Zamanımızın en büyük ilham kaynağı!"
Özacar, o anları sosyal medya hesabında “Zamanımızın en büyük ilham kaynağı! Yaşayan efsane” notuyla paylaştı.
Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.
Koyu Fenerbahçeli olan Özge Özacar, geçtiğimiz günlerde de bir etkinlikte Ali Koç'un yanında görüntülenmişti. O anlar da sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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