Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın gerçek hali! Gören özlerine inanamadı geçtiğimiz haftalarda reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisine 'Görkem' karakteri ile dahil olan Özge Özacar'ın gerçek hayattaki havalı pozları şaşırttı.

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Her cuma yayınlanan bölümüyle sosyal medyada konuşulmayı başaran Kızılcık Şerbeti, hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosundaki isimlerle gündem oluyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları tarafından oyuncuların gerçek hayattaki halleri merak ediliyor.

Sosyal medya pozları olay oldu

Dizide başörtülü bir kadını canlandıran Özacar da onlardan birisi. Hayranlarının gerçek hayatını da merak ettiği güzel oyuncu, sosyal medya pozlarıyla herkesi şaşırttı. Oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı karelerle kendisine hayran bırakıyor.

Hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, "Çok güzelsin", "Seni seviyorum", "Oldukça başarılı bir oyuncu", "Paylaşımları yakıyor", "Çok beğeniyorum" gibi yorumlar alıyor.