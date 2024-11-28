Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez sakatlandı! Son durumuyla ilgili bilgi verdi

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“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Heves karakterine hayat veren Şebnem Dönmez'den kötü haber geldi.

Şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarına başlayan Şebnem Dönmez son paylaşımıyla sakatlandığını duyurdu.

Dönmez, takipçilerine yaşadığı sakatlık hakkında açıklamada bulundu.

"BEN İYİYİM"

Bacağının fotoğrafını paylaşan Dönmez; "Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin 'üvey anneyle ilişki' sahneleri izleyenler tarafından istenmeyince iki isimde projeye veda etmişti.