Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, açıklamalarıyla gündem oldu! "Erkek gibi erkekler yok" Şu sıralar Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan Evrim Alasya, 'Erkek gibi erkeklere hasret kaldım' diyerek yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

ensonhaber.com

Uzun yıllardır ekranda olan başarılı oyuncu Evrim Alasya, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle dikkat çekiyor.

Usta oyuncu, Saba Tümer'in Youtube'da yayınlanan kanalına konuk oldu. Alasya, açıklamalarıyla gündem oldu.

"Kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı"

Erkeklerden şikayetçi olan başarılı oyuncu, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı" dedi.

"Şimdiki nesil de o korku yok"

Alasya, 'Genç oyuncuları nasıl buluyorsun?' sorusuna ise, "Ben zaten güzelim oyunculuğu öğrenmesem de olur' özgüvenine sahip olanını da gördüm, çabalayanı da. Genç yaşta böyle bir işi yaparken o ünlü tufanına kapılmamak zor bir şey.

Yargılamıyorum. Ama jenerasyon farkı var. Biz deneyimli oyuncuların karşısında daha saygılıydık. Şimdiki nesil de o korku yok. Her şeyi bildiklerini düşündükleri için, bir şey öğrenmeleri zor oluyor" yanıtını verdi.