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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan meslektaşlarına dikkat çeken gönderme

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan meslektaşlarına dikkat çeken gönderme Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken oyunculardan Evrim Alasya, bu defa son paylaşımıyla gündem oldu.