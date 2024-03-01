Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan meslektaşlarına dikkat çeken gönderme

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Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü isim Evrim Alasya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.
Her paylaşımı olay olan ünlü isim, bu defa botokslu oyuncuları hedef aldı.
"Botokslu devri kapandı"
Evrim Alasya, sosyal medya hesabından 'Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin!' diyerek bir paylaşım yaptı.
Ünlü ismin bu gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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