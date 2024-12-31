Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek eski sevgilisini rezil etti!

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Reyting rekorları kıran Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına uğrattı.

Bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, geçtiğimiz haftalarda aldatıldığını itiraf etmişti.

Ünlü oyuncu, "Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum." demişti.

"ÇOK ÇİRKİNDİ"

Bir programa konuk olan Feyza Civelek, eski sevgilisini anlattı. Sunucunun "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek, "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum." dedi.