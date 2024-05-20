Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, uyuşturucu alırken yakalanmıştı! Yapım ekibi sahip çıktı Yasaklı madde haberleriyle gündeme gelen Feyza Civelek'in dizi ekibinden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Konu ile ilgili yeni bir bilgi var.

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Günlerdir yasaklı madde haberleriyle gündeme gelen Feyza Civelek'in, reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisine devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.

Her söylediği her yaptığı olay olan oyuncu hakkında, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yapım ekibi oyuncularından vazgeçmeyecek

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Feyza Civelek'in bu durumu, dizideki geleceğini etkilemeyecek. Yapım ekibi, bu olay sonrası oyuncularından vazgeçmeyecek.

Sosyal medyada, Feyza Civelek'in başına gelen bu olay sonrası dizi ekibinden ayrılacağı yönünde birtakım iddialar ortaya atılmıştı.

Tedavi olacak

Oyuncunun bugünleri atlatması için ekip, her konuda yardımcı olacaklarını belirtti. Dizinin çekimleri ise devam ediyor. Feyza Civelek'in gerekli tedaviyi olacağı da iddialar arasında yer aldı.